Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti

76 yaşındaki Adil Kılıçdaroğlu'nun yaşamını yitirmesine ilişkin CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut paylaşımda bulundu.



Bulut paylaşımında; "7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu’nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.



Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

ADİL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu, 17 Aralık 1948 tarihinde dünyaya geldi. Uzun yıllar SEKA’da çalışan Adil Kılıçdaroğlu, emekli olduktan sonra müteahhitlik yapmıştır.