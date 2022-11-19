Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu kimdir?

Celal Kılıçdaroğlu, tapu memuru Kamer Bey ile ev hanımı Yemuş Hanım'ın yedi çocuğunun en küçüğü olarak 8 Nisan 1954'te Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Ballıca köyünde dünyaya geldi. Ailenin daha önce sahip olduğu ‘Karabulut’ soyadı, yaşadıkları köyde herkesin aynı soyadını taşıması nedeniyle, babası tarafından 1950’lerde ‘Kılıçdaroğlu’ olarak değiştirildi.İlkokul ve ortaokulu Patnos'ta tamamladı.

Çalışma hayatına 1982'de 6 ay çalıştığı Tunceli Devlet Su İşleri'nde mevsimlik işçi olarak başladı. 20 aylık askerliğini Mamak ve Patnos'ta yaptı.Ardından Kocaeli'deki abisi Ali Kılıçdaroğlu'nun yanına taşınan Celal Kılıçdaroğlu, inşaat işlerinde çalıştı. 1992'de abisinin imar müdürü olarak çalıştığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde ustabaşı olarak çalışmaya başladı. Emekli olduğu 2007'ye kadar burada çalıştı.



Sonrasında İzmir'e giden Kılıçdaroğlu, Seydi Baba Türbesi ve Rekreasyon Alanı Projesi'nde bekçi olarak çalışmaya başladı. Basında çıkan haberlerden dolayı bu işten çıkarılan Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyeye ait olduğu iddia edilen bir inşaatta bekçilik yapmaya başladı. 2013'te CHP'den Buca belediye meclis üyesi aday adayı oldu ancak üye olarak seçilmedi. 2015'te Kuşadası'na yerleşen Kılıçdaroğlu, eşinin yeğeninin pansiyonunda kafeterya işletmeye başladı.



2016'de siyasi görüşleri değişmeye başlayan Kılıçdaroğlu, 9 Ocak 2017'de Celal Kılıçdaroğlu AK Parti'ye üye olmak için partinin genel merkezine gitti ancak AK Parti başvurunun etik nedenlerle kabul edilemeyeceğini açıkladı. 25 Kasım 2017'de eve giderken dengesini kaybedip yere düşmesi sonucu ayağı kırıldı.

Celal Kılıçdaroğlu'nun özel hayatı



Evli olan Kılıçdaroğlu'nun birer yıl arayla doğan bir kız ve erkek çocuğu vardır.