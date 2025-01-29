Kemal Kızılkaya kimdir? Siirt Valisi Kemal Kızılkaya kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Kemal Kızılkaya, 1975 yılında dünyaya gelmiştir. Eskişehir nüfusuna kayıtlıdır. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.



Ankara Barosunda Avukatlık Stajını tamamlamıştır. Noterlik Belgesi sahibidir. Ayrıca Hukuk Uyuşmazlıkları alanında Uzman Arabuluculuk unvanı bulunmaktadır.



İngiltere’nin Exeter Üniversitesinde yabancı dil eğitiminin ardından Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Yönetim Bilimleri Ana Bilim dalında Yüksek Lisans ( Master ), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi alanında Doktora ( PhD ) eğitimini tamamlamıştır.



Yurtiçi ve yurtdışında birçok eğitim, konferans ve çalışma ziyaretlerine katılmıştır. Yükseköğretim düzeyinde Hukuk, Kamu Yönetimi ve Yönetim Bilimleri alanında Misafir Öğretim Görevlisi olarak konferans ve dersler vermiştir. Yönetim bilimleri alanında yayımlanmış kitap ve makaleleri bulunmaktadır.



İçişleri Bakanlığı bünyesindeki görevine 1999 yılında Nevşehir Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak başlamıştır.



Sırası ile;



2002 - 2002 Kırıkkale Balışeyh Kaymakamı,

2002 - 2004 Kars Akyaka Kaymakamı,

2004 - 2007 Mardin Vali Yardımcısı,

2007 - 2010 Kastamonu Araç Kaymakamı,

2010 - 2013 Konya Cihanbeyli Kaymakamı,

2013 - 2016 Çanakkale Bayramiç Kaymakamı,

2016 - 2021 İzmir Kemalpaşa Kaymakamı,

2021 - 2021 İstanbul Sultanbeyli Kaymakamı

2021 - 2023 Bilecik Valisi olarak görev yapmıştır.



10 Ağustos 2023 tarihli 2023/376 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Siirt Valisi olarak atanmıştır.



Görev yaptığı yerlerdeki başarılı çalışmalarından dolayı Bakan, Vali, Belediye Meclisi, Sivil Toplum ve Meslek Örgütleri tarafından birçok defa Üstün Başarı, Başarı, Takdir, Teşekkür, Fahri Hemşerilik belgeleri ile taltif edilmiştir.



Evli ve 2 çocuk babasıdır.