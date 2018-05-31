Danıştay, 1980'de işlenen Kemal Türkler cinayetinde hem İçişleri Bakanlığı'nı hem de Adalet Bakanlığı'nı kusurlu buldu, görevlerini yapmadıklarına karar verdi. Türkler'in ailesine tazminat ödenecek.
DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler 22 Temmuz 1980'de İstanbul'da evinin önünde öldürüldü. Cinayetle ilgili aranan Ünal Osmanağaoğlu yurtdışına kaçtı. 1992'de Türkiye'ye geldi, serbest kaldı. 1999'da hem bu cinayetten hem de 1978'de Ankara'da 7 Türkiye İşçi Partili öğrencinin öldürülmesi olayından tutuklandı. 3 kez beraat etti. Yargıtay 3 kez bu kararları bozdu. 2010'da dava zaman aşımından düştü. 2012'de cezaevinden çıkan Ünal Osmanağaoğlu 2014'te öldü.
Danıştay, İçişleri ve Adalet bakanlıklarının failin yakalanması ve yargılanmasında özenli davranmaması nedeniyle tazminata hükmetti.
Kemal Türkler cinayetinde yeni gelişme
NTV HaberTürkiye
DİSK Başkanı Kemal Türkler 1980'de öldürüldü, davası 30 yıl sonra zamanaşımı nedeniyle kapatıldı. Türkler cinayetinde 38 yıl aradan sonra yeni bir gelişme var. Danıştay, cinayetin faili Ünal Osmanağaoğlu cezasız kaldığı için Türkler ailesine tazminat ödenmesine hükmetti.
Danıştay, 1980'de işlenen Kemal Türkler cinayetinde hem İçişleri Bakanlığı'nı hem de Adalet Bakanlığı'nı kusurlu buldu, görevlerini yapmadıklarına karar verdi. Türkler'in ailesine tazminat ödenecek.