Kemalpaşa Belediyesi'ne Gülşen operasyonu: Adliyeye sevk edildiler

İzmir'in Kemalpaşa Belediyesi'ne, Gülşen konserinde yapılan harcamalar hakkında usulsüzlük soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan biri başkan yardımcısı 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kemalpaşa Belediyesi'ne Gülşen operasyonu: Adliyeye sevk edildiler

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıl kasım ayında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için organize edilen ancak Ankara’daki terör saldırısı nedeniyle iptal edilen konserine ilişkin yapılan ihbar üzerine soruşturma başlattı.

Yaklaşık 5 aylık çalışmanın ardından toplanan deliller doğrultusunda, iştirak halinde hileli yollarla kamu kurumunu zarara uğratarak haksız kazanç sağladıkları öne sürülen şüphelilerin gözaltına alınması talimatı verildi.

Kemalpaşa Belediyesi'ne Gülşen operasyonu: Adliyeye sevk edildiler - 1

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Savcılık talimatı doğrultusunda Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Belediye Başkan Yardımcısı A.B., görevden uzaklaştırılan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B., belediye personelleri S.K. ve B.B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sabah saatlerinde Kemalpaşa Adliyesi’ne sevk edildi.

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