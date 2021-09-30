Kemalpaşa'da 'kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiası

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde Kaymakam Mehmet Faruk Saygın, okul ziyareti yaptığı sırada bir öğretmen ile arasında gerginlik çıktı. Kaymakamın elini uzatan öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edildi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 20 Ağustos’ta Kemalpaşa ilçesine kaymakam olarak atanan Mehmet Faruk Saygın, göreve başladığı ilçede dün Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

İddiaya göre Kaymakam Saygın, elini uzatıp kendisine ''Hoş geldiniz'' diyen genç öğretmene ''Bu ne hadsizlik'' diyerek sınıftan çıkmasını, dışarıda beklemesini söyledi. Gerginlik yaşanan ziyaret sonrası Kaymakam Saygın, okuldan ayrıldı.

KAYMAKAM HENÜZ AÇIKLAMA YAPMADI

Kaymakam Saygın iddialarla ilgili açıklama yapmazken, konuya ilişkin ilgili kurumca yazılı açıklama yapılacağı belirtildi.

KEMALPAŞA EĞİTİM-SEN'DEN TEPKİ

Kemalpaşa Eğitim-Sen temsilcisi Koray Emiralioğlu da, yaşanan olaylara tepki gösterdi. Kaymakam ve öğretmenin ilçede yeni göreve başladıklarını ve aralarında hiç bir sorun olmadığını belirten Emiralioğlu, kimsenin öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

''KAPIKULU DEĞİL, ÖĞRETMENİZ''

Kemalpaşa Eğitim-Sen’den yapılan açıklamada şöyle denildi:



“Okul ziyaretinde bulunan Kemalpaşa İlçe Kaymakamı M. Faruk Saygın girdiği sınıfta kendisine ‘Hoş geldiniz’ diyen öğretmene ‘Bu ne hadsizlik’ diyerek sınıftan çıkmasını, dışarıda beklemesini söylemiştir. Sınıftaki diğer öğretmen durumu izah etmeye çalışınca; ‘Sen kimsin ücretli misin?’ gibi tehditkâr sorular, yöneltmiştir. Bizler öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılmasına ve tüm bu baskılara karşı onurumuza, haklarımıza ve emeğimize sahip çıkacağız. Kimse unutmasın ki; kapıkulu değil, öğretmeniz.”