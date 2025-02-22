Keman sanatçısı Laçin'in organları 3 kişiye umut oldu

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesinden mezun olduktan sonra eğitim için İsviçre'ye giden Akyol, kayak yaparken ayağının kırılması nedeniyle geçen ay Mersin'deki ailesinin yanına döndü.



Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaralanan genç sanatçı, tedavi gördüğü MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 6 Şubat'ta yaşamını yitirdi.



Akyol'un ailesi Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçısı Övül Akyol ile MEÜ ve MDOB'ta bale öğretmenliği yapan Mahmut Akyol nakil bekleyen hastalar için organların bağışlanması kararı aldı.



Hastanede operasyonla genç sanatçının bağışlanan organları alındı. Akyol'un karaciğeri Malatya'daki, bir böbreği Mersin'deki ve diğer böbreği de Kayseri'deki hastalara nakledildi.



TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ



Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta karşıya geçmeye çalışırken İ.H.Ç'nin kullandığı 33 CBR 05 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralanan 18 yaşındaki Laçin Akyol, tedavi gördüğü MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 6 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.



Kazaya ilişkin soruşturma kapsamında 26 Ocak'ta yakalanıp "ev hapsi" tedbiri uygulanan sürücü İ.H.Ç, cumhuriyet savcılığının talimatıyla yeniden gözaltına alınmış ve savcılık sorgusunun ardından "taksirle öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.



Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, MEÜ Devlet Konservatuvarı ve MDOB'un birçok konserinde sahne alan genç kemancı, 2015'te Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda üçüncü olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hediye keman gönderdiği Akyol, 2016'da Brüksel'de düzenlenen Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda ikincilik ödülü almıştı.