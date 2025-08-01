Kemer görünümlü kılıftan döner bıçağı çıktı: Gözaltına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Muhammed K.’nin (18) üzerinde, kemer görünümlü kılıfta 60 santimetre uzunluğunda döner bıçağı ele geçirildi. Muhammed K. gözaltına alındı.

Kemer görünümlü kılıftan döner bıçağı çıktı: Gözaltına alındı

Olay, dün saat 23.30 sıralarında ilçe merkezindeki Kent Meydanı’nda meydana geldi. Çarşı ve mahalle bekçileri, devriye sırasında durumundan şüphelendikleri Suriye uyruklu Muhammed K.’yi durdurdu.

Kemer görünümlü kılıftan döner bıçağı çıktı: Gözaltına alındı - 1

Yapılan kimlik kontrolünün ardından üst araması yapan ekipler, şüphelinin belinde gibi görünen kılıfın içinde 60 santimetre uzunluğunda döner bıçağı buldu. Muhammed K., gözaltına alınırken, döner bıçağına el konuldu.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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