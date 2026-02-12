Kemer takmadı, elektrik telleri hayata bağladı
12.02.2026 02:29
Anadolu Ajansı
AA
St. Petersburg'da emniyet kemeri takmadan 6 katlı binanın çatısına çıkıp kar kürerken kayıp düşen görevli elektrik kablolarına tutunarak hayatta kaldı.
Rusya’nın St. Petersburg kent, mucize bir kurtuluşa sahne oldu.
Bir temizlik görevlisi, güvenlik kemeri takmadan 6 katlı bir binanın çatısında kar kürediği sırada kaydı. Çatıdan düşen görevli, son anda bir elektrik kablosuna tutundu.
Olay yerine ulaşan kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle aşağı indirilen görevli, olayı yara almadan atlattı.