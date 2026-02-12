Kemer takmadı, elektrik telleri hayata bağladı

Rusya’nın St. Petersburg kent, mucize bir kurtuluşa sahne oldu.

Bir temizlik görevlisi, güvenlik kemeri takmadan 6 katlı bir binanın çatısında kar kürediği sırada kaydı. Çatıdan düşen görevli, son anda bir elektrik kablosuna tutundu.

Olay yerine ulaşan kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle aşağı indirilen görevli, olayı yara almadan atlattı.