12.02.2026 02:29

Kemer takmadı, elektrik telleri hayata bağladı
Anadolu Ajansı
AA

St. Petersburg'da emniyet kemeri takmadan 6 katlı binanın çatısına çıkıp kar kürerken kayıp düşen görevli elektrik kablolarına tutunarak hayatta kaldı.

Rusya’nın St. Petersburg kent, mucize bir kurtuluşa sahne oldu.

 

Bir temizlik görevlisi, güvenlik kemeri takmadan 6 katlı bir binanın çatısında kar kürediği sırada kaydı. Çatıdan düşen görevli, son anda bir elektrik kablosuna tutundu.

 

Olay yerine ulaşan kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle aşağı indirilen görevli, olayı yara almadan atlattı.

