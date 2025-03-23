Kemeraltı Çarşısı'nda iş yeri yangını
İzmir'de tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yaklaşık 1 saatte söndürülen yangında can kaybı yaşanmadı.
İzmir'in Konak ilçesi Kestelli Caddesi'nde tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda 3 katlı bir binanın zemin katındaki iş yerinde saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Çevredeki iş yerleri tahliye edildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
3 katlı binanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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