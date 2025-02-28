Kemerburgaz yolunda Gürcan Koçak'ı çarparak öldüren sürücü yakalandı: İşte ilk ifadesi

Kaza, 22 Şubat 02.00 sıralarında Kemerburgaz yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Gürcan Koçak seyir halindeyken UTV aracının arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu.

Muhammet Gürcan Koçak

UTV’yi tamir etmeye çalıştığı sırada hafif ticari araç sürücüsü M.Y, Muhammet Gürcan Koçak’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Koçak yol kenarındaki ormana savruldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Koçak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Koçak’ın 22 Şubat Cumartesi günü düzenlenen cenaze töreninin ardından Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verilirken, polis ekipleri de kaza sonrası araçla olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

İSTANBUL HAVALİMANI’NDA YAKALANDI



Trafik Denetleme Sivil Ekipler, Asayiş Şube Müdürlüğü, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla ortak çalışmasıyla olayın ardından kaçtığı tespit edilen hafif ticari aracın sürücüsü M.Y. İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.



İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



Gözaltına alınan M.Y.’nin polisteki ilk ifadesinde, "Şahsa çarptığını görmediğini ve yoğun kar yağışı olması nedeniyle domuza çarptığını düşünüp durmadığını söylediği öğrenildi. Kazayla ilgili polis ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.



M.Y.

OĞUZ MURAT ACİ'NİN CAN VERDİĞİ KAZAYI HATIRLATTI Eyüpsultan’daki kaza Oğuz Murat Aci’nin yaşamını yitirdiği kazayı akıllara getirdi.



Aci’nin yaşamını yitirdiği kaza yine Eyüpsultan ilçesinde yaşanmıştı.



Geçen yıl 1 Mart’ta meydana gelen kazada, 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un kullandığı araç, arızalanan ATV aracını kontrol eden Aci’ye çarpmıştı.



Cihantimur’un olay yerinden kaçtığı kazada Aci yaşamını yitirmişti. Cihantimur sonrasında annesi tarafından ABD’ye kaçırılmıştı.

