Kemerburgaz'da doğal kaynak suyu dolum tesisinde yangın kontrol altında

İstanbul Kemerburgaz'da bir doğal kaynak suyu tesisinde yangın çıktı. Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Haberler - DHA 07.02.2022 - 17:07 | Son Güncelleme : 07.02.2022 - 17:14

Kemerburgaz'da doğal kaynak suyu dolum tesisinde yangın kontrol altında

Kemerburgaz'daki doğal kaynak suyu dolum tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Eyüpsultan Kemerburgaz'da bulunan doğal kaynak suyu dolum tesisinde, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Tesisin plastik deposunda başlayan yangın, büyüyerek üretim alanına yayıldı.

İhbar üzerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. çıktığı sırada içeride bulunan çok sayıda çalışan ise tesisi hızla terk etti.

İtfaiye ekipleri, yangının çevrede bulunan ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın nedeniyle tesis binasında hasar oluştu.

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