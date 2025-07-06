Kemerburgaz'da motosiklet kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Eyüpsultan'daki kaza, saat 20.00 sıralarında Kemerburgaz-Hasdal yolunda meydana geldi. Hasdal istikametine seyir halinde olan Yasin Atakul'un kullandığı 34 BVB 091 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette ilerleyen 34 EJV 325 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Yasin Atakul'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Motosiklette bulunan Zeynep H. ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İncelemelerin ardından Yasin Atakul'un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kamyon şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan araçların kaldırılmasından sonra trafik akışı normal seyrine döndü.