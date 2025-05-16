Kemer'de caretta caretta yasakları başladı

'GEÇEN YIL 200'E YAKIN YUVAMIZ VARDI'



'İlk Yuva' etkinliğine katılan Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz burada yaptığı konuşmada "Geçen yıl çok verimli bir yuva sayısına ulaşmıştık; yaklaşık 200'e yakın yuvamız vardı. 3 bin 500'e yakın caretta caretta yavrumuzu denize ulaştırmıştık. Tabii bu sayı yeterli değil, ne kadar yüksek görünse dahi. Çünkü denizin en önemli canlılarından biri ve maalesef nesli tükenme tehlikesi yaşıyor." dedi.



Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı Habib Altınkaya da "Yasaklarımız başlıyor. Geceleri artık sahilde ateş yakmak, ses, gürültü yapmak ve gezmek yasak. Yasaktan öte bu hayvanlar için saygı göstermemiz gerekiyor. Hep birlikte 4 ay boyunca onlara bırakacağız sahili. Gündüzleri de biz kullanacağız" diye konuştu.