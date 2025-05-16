Kemer'de caretta caretta yasakları başladı
Çıralı sahilinde sezonun ilk deniz kaplumbağası yuvası tespit edildi. Caretta caretta yumurtalarını korumak için yasaklar da başladı.
Nesli tükenme tehdidi altındaki deniz kaplumbağalarının (caretta caretta) üreme maratonu başladı.
Deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanlarından Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı sahilinde bu yılın ilk yuvası tespit edildi, sezon açıldı.
Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi'nin düzenlediği 'İlk Yuva' etkinliğinde yuva, kafesle korumaya alındı. İlk yuvaya koruma kafesini öğrenciler yerleştirdi.
21.00 - 05.00 SAATLERİ ARASINDA YASAK
Yuva kısa süre önce vefat eden gönüllü deniz kaplumbağası koruyucusu emekli öğretmen İsmail Tunalı'ya atfedilirken, sezonun açılmasıyla birlikte yasaklar da başladı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar genelgesi doğrultusunda son yavru denizle buluşana kadar 21.00- 05.00 saatleri arasında Çıralı sahiline araç ve insan girişi ile ateş yakmak, gürültü yapmak tamamen yasaklandı.
'GEÇEN YIL 200'E YAKIN YUVAMIZ VARDI'
'İlk Yuva' etkinliğine katılan Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz burada yaptığı konuşmada "Geçen yıl çok verimli bir yuva sayısına ulaşmıştık; yaklaşık 200'e yakın yuvamız vardı. 3 bin 500'e yakın caretta caretta yavrumuzu denize ulaştırmıştık. Tabii bu sayı yeterli değil, ne kadar yüksek görünse dahi. Çünkü denizin en önemli canlılarından biri ve maalesef nesli tükenme tehlikesi yaşıyor." dedi.
Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı Habib Altınkaya da "Yasaklarımız başlıyor. Geceleri artık sahilde ateş yakmak, ses, gürültü yapmak ve gezmek yasak. Yasaktan öte bu hayvanlar için saygı göstermemiz gerekiyor. Hep birlikte 4 ay boyunca onlara bırakacağız sahili. Gündüzleri de biz kullanacağız" diye konuştu.
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