Kemikleri çatlatıyor, kalıcı hasar bırakıyor: Okullardaki yeni tehlike "kanlı para oyunu" nedir?

KANAMADAN CEZA BİTİRİLMİYOR



Oyun madeni paranın havaya atılmasıyla başlıyor. Elin ters tarafıyla tutulan para, parmakların arasına alarak sıkıştırılıyor. Para sabit tutulduktan sonra "kanlı para" denilerek 3 kere sert bir şekilde masaya vuruluyor. Masaya vurma esnasında para düşerse ceza sistemi devreye giriyor. Ceza ise şöyle: El yumruk yapılarak masaya dik şekilde koyuluyor ve karşı taraf parayı hızla eklem yerlerine fırlatıyor. Paranın geliş şiddetine göre elde kızarmalar, kanamalar yaşanıyor. Sosyal medyada oyunun taktikleri yayılırken bazı öğrenciler oyunun daha da kanlı olması için madeni paraların etrafına bıçakla kesikler oluşturuyor. Eklem bölgeleri kanamadan ceza bitmiyor.

Uzmanlar söz konusu oyun nedeniyle çocukların ellerindeki eklemlerin ciddi ölçüde zarar görebileceğine dikkat çekiyor.

