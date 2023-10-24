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Kemikleri çatlatıyor, kalıcı hasar bırakıyor: Okullardaki yeni tehlike "kanlı para oyunu" nedir?

Kanlı Para isimli oyun, okullarda giderek yaygınlaşıyor. Uzmanlar ve eğitimciler, çocukların ellerini yara içerisinde bırakan, bulaşıcı hastalıklara ve elde çatlamaya neden olabilen oyunla ilgili aileleri uyarıyor. Peki, okullardaki yeni tehlike "kanlı para oyunu" nedir?

Kemikleri çatlatıyor, kalıcı hasar bırakıyor: Okullardaki yeni tehlike "kanlı para oyunu" nedir?

Sosyal medyada başlayan ve giderek okullarda da yaygınlaşan kanlı para isimli oyun, çocukların ellerinde çeşitli hasarlara neden oluyor. TikTok isimli sosyal paylaşım sitesinde yayılan akımda cezalandırma sistemi rakibin eline zarar verip kanatmayı amaçlıyor.

Kemikleri çatlatıyor, kalıcı hasar bırakıyor: Okullardaki yeni tehlike "kanlı para oyunu" nedir? - 1

BAZI OKULLARDA YASAKLANDI

Akımın hızla yayılması üzerine durumun farkedildiği okullarda yasak kararı geldi. Ancak birçok öğrenci yasak olmasına rağmen bu oyunu gizli gizli oynamaya devam ediyor.

Kemikleri çatlatıyor, kalıcı hasar bırakıyor: Okullardaki yeni tehlike "kanlı para oyunu" nedir? - 2

KANAMADAN CEZA BİTİRİLMİYOR

Oyun madeni paranın havaya atılmasıyla başlıyor. Elin ters tarafıyla tutulan para, parmakların arasına alarak sıkıştırılıyor. sabit tutulduktan sonra "kanlı para" denilerek 3 kere sert bir şekilde masaya vuruluyor. Masaya vurma esnasında para düşerse ceza sistemi devreye giriyor. ise şöyle: El yumruk yapılarak masaya dik şekilde koyuluyor ve karşı taraf parayı hızla eklem yerlerine fırlatıyor. Paranın geliş şiddetine göre elde kızarmalar, kanamalar yaşanıyor. Sosyal medyada oyunun taktikleri yayılırken bazı öğrenciler oyunun daha da kanlı olması için madeni paraların etrafına bıçakla kesikler oluşturuyor. Eklem bölgeleri kanamadan ceza bitmiyor.

Kemikleri çatlatıyor, kalıcı hasar bırakıyor: Okullardaki yeni tehlike "kanlı para oyunu" nedir? - 3

Uzmanlar söz konusu oyun nedeniyle çocukların ellerindeki eklemlerin ciddi ölçüde zarar görebileceğine dikkat çekiyor.

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