Kendal’ın ölümünde yargılama başladı (Ateş eden sanık: Özür diliyorum)

İstanbul Fatih’te 16 yaşındaki Kendal Yıldız’ın rastgele açılan ateşle ölümüne ilişkin açılan davanın görülmesine başlandı.



Olaya ilişkin ilk duruşma, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada, tutuklu sanık Barış Gündüz ve tutuksuz sanık Yunus Emre Aydın hazır bulundu. Öldürülen çocuğun babası Halis Yıldız, hükümlü olduğu cezaevinden “şikayetçi” sıfatıyla duruşmaya getirildi.



BABA YILDIZ: YÜREĞİM YANIYOR



Şikayetçi Halis Yıldız, Kendal’ın tek çocuğu olduğunu belirterek, “16 yıldır cezaevindeyim. Olayla ilgili görgüye dayalı bilgim yoktur. Yüreğim yanıyor. Benim kaybedecek birşeyim kalmadı. Her şeyi mahkemenizin takdirine bırakıyorum.” dedi.



Maktulün annesi Ayhan Yıldız’ın ifadesinin alınması için Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yazı yazıldığı ancak şikayetçinin tebligata rağmen duruşmaya gelmediği belirtildi.



ATEŞ EDEN SANIK ÖZÜR DİLEDİ



Sanık Barış Gündüz savunmasında, arkadaşı Mehmet Can ile motosikletle tekel bayiine gittiklerini, motosikletin ses çıkardığını, kaldırımda oturanların kendilerine “Sesiz olun” diye bağırdıktan sonra aralarında tartışma yaşandığını belirtti.



Mahallelinin kendilerine saldırmak istediğini, ikinci kez olay yerinden geçtiklerinde ise kendilerine küfür edildiğini savunan Gündüz, “Oradan geçerken bir daha küfür edince ben de korkutma amaçlı bir el havaya doğru ateş ettim. Vurmak istesem hepsini vurabilirdim. Amacım birini öldürmek veya yaralamak değildi. Çok pişmanım. Olay benden dolayı başlamadı.” dedi.



Ateş etmeden önce ağzından küfür çıktığı iddialarını reddeden Gündüz, olay sırasında alkollü olup olmadığı sorusuna ise “Birkaç duble içmiştim. Ancak dengem yerindeydi.” dedi.



Vurulan Kendal Yıldız’ı olay yerinde görmediğini ifade eden Gündüz, “Düştüğünü bile görmedim. Siz büyüklerimden ve ailesinden özür diliyorum. Af diliyorum.” diye konuştu.



Sanığın avukatı da sanığın maktulün yakınlarıyla görüştüğünü, aralarında sulh sağlandığını iddia ederek olayda öldürmeye teşebbüs suçunun unsurları olmadığını belirtti.



Bunun üzerine hakim, maddi bir karşılık verilerek sulh sağlanıp sağlanmadığını şikayetçi baba Halis Yıldız’a sordu.



Yıldız, “Bazı görüşmeler olduğunu duydum. Ancak ailemin para alıp almadığını bilmiyorum. Eşimin neden mahkemeye gitmediğini bilmiyorum. Bana rahatsız olduğunu söylemişti.” dedi.



“SİLAH OLDUĞUNU BİLSEM BİNMEZDİM”



Sanık Yunus Emre Aydın da olay günü alkollü olmadığını, diğer sanığın tekele doğru gittiğini görünce motosikletinin arkasına atladığını, Barış Gündüz’ün bir anda belinden silah çıkararak bir el ateş ettiğini, ateş ederken küfür ettiğini söyledi.



Aydın, “Motoru bir yere park etti. Silahı da metruk bir binaya sakladı. Babamın aramasıyla maktulün öldüğünü öğrendim. Kendim teslim oldum, silahın ve motorun yerini gösterdim. Silah olduğunu bilsem arkasına binmezdim.” dedi.



TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ



Mahkeme heyeti, sanık Barış Gündüz’ün tutukluluk halinin devamına, sanık Yunus Emre Aydın’ın ise adli kontrolünün de devamına karar verdi.



Heyet, maktulün annesi Ayhan Yıldız’ın görgüye dayalı bilgisi olmadığından dinlenmesinden vazgeçilmesine hükmetti.



Duruşma ertelendi.