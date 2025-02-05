Kendi asker eğlencesinde kurşunların hedefi oldu

Giresun'un Dereli ilçesinde Burak Genç, kendi asker uğurlama eğlencesinde maganda kurşunlarının hedefi oldu. Ağır yaralanan Genç'in vatani görevini yapmak için bu hafta içinde birliğine teslim olacağı öğrenildi.

Kendi asker eğlencesinde kurşunların hedefi oldu

Küçükahmet köyünde adayı Burak Genç ve Emre G. için köyde asker uğurlama eğlencesi düzenlendi.

Eğlence sırasında kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla havaya ateş açıldı. Silahtan çıkan kurşunun başına isabet etmesiyle Burak Genç, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Genç, ambulansla Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Burak Genç’in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, şüpheli A.K'yi (55) gözaltına alındı.

Öte yandan, Genç’in vatani görevini yapmak için Emre G. ile bu hafta içinde birliklerine teslim olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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