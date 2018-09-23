Geçen Cuma günü saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre bankadan 'Bir müşteri ziyaretine gidiyorum' diye ayrılan banka müdürü Arif İ. mesai bitimine rağmen dönmeyince çalışma arkadaşları durumdan şüphelendi. Yapılan araştırmada müdür Arif İ.’nin bankayı ve ‘Ucuz döviz topluyorum, parayı döndürerek çok kazandırıyorum’ diyerek bazı döviz büroları ile iş adamlarının yaklaşık toplam 21 milyon TL dolandırdığı anlaşıldı. Ancak dolandırılan kişi sayısı ve piyasadan toplanan para çok daha yüksek olabilir.

İhbar üzerine bankaya gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemelerin ardından müdür Arif İ.’nin yakalanması için çalışma başlattı.



VURGUN YAPAN MÜDÜR İZMİR’DE YAKALANDI



Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının tarafından “Zimmet ve görevi kötüye kullanma suçları“ kapsamında yürüttüğü soruşturma kapsamında, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri başarılı çalışma yaparak kayıplara karışan müdür Arif İ.’nin İzmir’de olduğu bilgisine ulaştı. Bununu üzerine harekete geçen ekipler, Arif İ.’yi belirlenen adreste yakalayarak gözaltına aldı.



MÜDÜRÜN KARDEŞİ TUTUKLANDI



Öte yandan soruşturma kapsamında müdür Arif İ.’nin kardeşi Hakan İ. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderirken, şüphelinin amcası da bugün ekipler tarafından yakalandı. Dolandırılan müşterilerden sadece birinin 23 milyon TL kaptırdığı, diğerlerinin daha az miktarlarda olduğu, çok sayıda kişinin dolandırıldığı iddiasıyla başvuru yaptığı öğrenildi.