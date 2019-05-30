İzmir'de Kınık Adliyesi asliye ceza ve sulh hukuk mahkemelerinde yaşanan olayda, zabıt katibi olan G.Ö. ile 16 aydır birlikte çalıştığı hakim F.T. hakaret ve mobbing iddiasıyla davalık oldu.



Zabıt katibi hakkında, şikayet dilekçesinde hakaret içeren sözler kullandığı gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.



Kınık Asliye Ceza Mahkemesi hakimi F.T. şikayetçisi olduğu iddianameyi kabul ederek, davayı açtı.



F.T. bununla da kalmadı 21 Mayıs'taki ilk duruşmada hem müşteki hem de hakim olarak yer aldı. G.Ö.'nün avukatı duruma reddi hakim talep ederek itiraz etti. Bunun üzerine hakim F.T. reddi hakim talebini kabul ederek, dosyadan el çekti.

