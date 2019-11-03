Kendi doğum günü partisinden dönerken öldü

Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki trafik kazasında, kendisi için düzenlenen doğum günü partisinden dönen kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

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20191103_2_39122089_49100520.jpg

Anadolu Ajansı 03.11.2019 - 07:17 Son Güncelleme : 03.11.2019 - 07:21

Tural Kılıç idaresindeki TIR, Kuyucak-Denizli Karayolu Işıklı Kavşakta, Mehmet Nuri Solmaz (35) idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücü Solmaz ile araçta bulunan İrfan Kısa (21) ve Yüksek Köksal Danaş (27), yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Danaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Danaş'ın kendisi için düzenlenen doğum günü partisinden dönerken kazaya karışıp hayatını kaybettiği öğrenildi.

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