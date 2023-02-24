Kendi evinden sağ çıkıp ailesini kurtarmak için girdiği evin enkazında kaldı

Hatay’ın Hassa ilçesinde deprem sırasında kendi evinden sağlam çıkan 81 yaşındaki Fatma Araz, torunları ve çocuklarını kurtarmak için girdiği evde enkaz altında kaldı. Tüm aile kurtulurken, yaşlı kadın enkaz altında hayatını kaybetti.

Kendi evinden sağ çıkıp ailesini kurtarmak için girdiği evin enkazında kaldı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde torunlarını ve çocuklarını kurtarmak için giriği evde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Hassa'da yaşayan Fatma Araz (81), 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremde sarsıntı olduğu esnada ailesini uyarmak için kendi evinden çıkarak torunlarının ve çocuklarının bulunduğu eve girdi.

Araz, ailesini uyararak evden kaçmalarını sağladı. Araz'ın torunları ve çocukları kaçarak kurtulurken, yaşlı kadın üzerine kolon düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Fatma Araz'ın kendi evi ise depremde yıkılmadı.

"ONLARI KURTARMAK İSTEDİ"

Hayatını kaybeden Fatma Araz'ın torunu Abdulkadir Araz, depremde uyandıklarını ve nenesinin olduğunu haber vermek için geldiğini anlattı.

Araz, "Biz depremde uyandık, babam çıkalım dedi. Halam ile nenem diğer evde beraber yatıyorlardı. Bizi gelip uyardı, çocuklarım dışarı çıkın diye bağırdı. Daha sonra bizim ev yıkılınca nenem altında kalarak hayatını kaybetti." dedi.

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