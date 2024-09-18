Kendi kafasına sıktığı mermi yanında oturan kişiye sekti

Batman Çarşı Mahallesi Kuyumcular Çarşısı'nda kuyumcu K.E. (45), iş yerinde başına ateşlediği silahla intihara teşebbüs etti.

K.E. olayda ağır yaralanırken seken kurşun, iş yerinde bulunan bir vatandaşa isabet etti. Olayda K.E. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerin polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. K.E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.