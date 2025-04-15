Kendi lokantasını kurşunlattı: Müşteri hayatını kaybetti

Pendik, Yenişehir Mahallesi'nde 27 Mart 2025 tarihinde saat 01.30 sıralarında bir lokanta kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından kurşunlandı. Olay sırasında içeride müşteri olarak bulunan Koray İspir vurularak hayatını kaybetti; E.G. (29) ve Y.T. (45) ise yaralandı.

ALACAK VERECEK ANLAŞMAZLIĞI ÇIKTI



Polis olayla ilgili başlattığı çalışmada görüntülerdeki plakası sökülmüş aracın izini sürdü.



Aracın lokantanın ortaklarından birine ait olduğu belirlendi. Soruşturmada lokantanın ortaklarından iki aile arasındaki alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle uzun süredir husumet bulunduğu ortaya çıktı. Husumet sonucu ailelerden birinin kendi lokantasını kurşunlattığı öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya karışan kişilerin kimliklerini belirledikten sonra operasyon için düğmeye bastı.



Baskınlarda azmettirici olduğu iddia edilen A.G.(35), olayda silah kullanan M.S.(20), olay sırasında aracı kullanan Ö.K.(24), M.B.(27), G.B.(32) gözaltına alındı.



Şüphelilerin olayda kullandığı otomobil ise bir otoparkta bulundu.Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.