Kendilerini depremzede olarak tanıtıp kiraladıkları dairede zorla fuhuş yaptırdılar

Adana’dan Bursa’ya gelen İsa D. ve eşi Nazime D. ile bu kentte yaşayan Hakan A. ve Adnan T., kiraladıkları otel ve apart dairelerde 5 kadını zorla fuhşa sürükledi.



İhbar üzerine Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 şüpheli takibe alındı.



Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüphelileri yakaladı.

İsa D. ve Nazime D.’nin ifadelerinde, otel ve apart daireleri, kendilerini depremzede olarak tanıtıp kiraladıklarını söyledikleri belirtildi.



​Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildiği mahkemede tutuklandı.



Kurtarılan 5 kadın ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.