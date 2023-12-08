Kendilerini depremzede olarak tanıtıp kiraladıkları dairede zorla fuhuş yaptırdılar

Bursa’da kendilerini depremzede olarak tanıtarak kiraladıkları apart dairelerde kadınları fuhşa zorlayan 4 kişi gözaltına alındı. Çetenin elinden kurtarılan 5 kadın ise, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kendilerini depremzede olarak tanıtıp kiraladıkları dairede zorla fuhuş yaptırdılar

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Adana’dan ’ya gelen İsa D. ve eşi Nazime D. ile bu kentte yaşayan Hakan A. ve Adnan T., kiraladıkları otel ve apart dairelerde 5 kadını zorla fuhşa sürükledi.

İhbar üzerine Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 şüpheli takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüphelileri yakaladı.

Kendilerini depremzede olarak tanıtıp kiraladıkları dairede zorla fuhuş yaptırdılar - 1

İsa D. ve Nazime D.’nin ifadelerinde, otel ve apart daireleri, kendilerini depremzede olarak tanıtıp kiraladıklarını söyledikleri belirtildi.

​Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Kurtarılan 5 kadın ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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