Kendilerini polis olarak tanıtıp 1 milyon lira dolandırdılar

Nevşehir'de bir kişiyi, kendilerini polis olarak tanıtıp dolandıran 2 şüpheli tutuklandı.

Gülşehir ilçesinde yaşayan emekli E.T., 13 Ekim'de İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, evine gelip kendilerini polis olarak tanıtan iki kişi tarafından, parça parça olmak üzere toplam 102 bin euro (1.1 milyon TL) dolandırıldığını söyledi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 44 farklı kameradan 50 saat görüntü izleyerek dolandırıcıların eşkallerini belirledi. Şanlıurfa'ya kaçtıkları belirlenen dolandırıcılar A.B. ve M.D., düzenlenen operasyonla kaldıkları evde yakalandı.

Nevşehir'e getirilen şüpheliler, işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.