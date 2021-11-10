Kendilerini polis olarak tanıtıp 1 milyon lira dolandırdılar

Nevşehir'de iki kişi, kendilerini polis olarak tanıttıkları yaşlı vatandaşı 102 bin euro dolandırdı. Polisin kamera görüntülerini izleyerek bulduğu zanlılar tutuklandı.

Haberler - DHA 10.11.2021 - 15:02 | Son Güncelleme : 10.11.2021 - 15:05

Kendilerini polis olarak tanıtıp 1 milyon lira dolandırdılar

'de bir kişiyi, kendilerini polis olarak tanıtıp dolandıran 2 şüpheli tutuklandı.

Gülşehir ilçesinde yaşayan emekli E.T., 13 Ekim'de İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, evine gelip kendilerini polis olarak tanıtan iki kişi tarafından, parça parça olmak üzere toplam 102 bin euro (1.1 milyon TL) dolandırıldığını söyledi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 44 farklı kameradan 50 saat görüntü izleyerek dolandırıcıların eşkallerini belirledi. Şanlıurfa'ya kaçtıkları belirlenen dolandırıcılar A.B. ve M.D., düzenlenen operasyonla kaldıkları evde yakalandı.

Nevşehir'e getirilen şüpheliler, işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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