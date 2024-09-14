Kendilerini polis olarak tanıtıp 400 bin TL'lik dolandırdılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtan 2 şüpheli, M.Y.'yi adının kaçakçılık olaylarına karıştığını söyleyerek dolandırdı. Polis, M.Y.'nin 400 bin liralık ziynet eşyasını alarak kaçan 2 dolandırıcının yakalanması için çalışma başlattı.

Kendilerini polis olarak tanıtıp 400 bin TL'lik dolandırdılar

Olay, önceki gün ilçesi Çırkan Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk annesi M.Y.'yi telefonla arayan bir kişi kendini polis olarak tanıttı ve mağdura adının kaçakçılık olayına karıştığını, ziynet eşyalarını yapılacak parmak izi ve laboratuvar incelemesi için kendilerine teslim etmeleri gerektiğini söyledi.

Şüpheliler, ziynet eşyalarını teslim almak üzere otomobille M.Y.'yi ve yanındaki torununu iş yerinden alarak adrese geldi. M.Y. burada şüphelilere 400 bin liralık ziynet eşyasını verdi. Dolandırıldığını anlayan M.Y., Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu.

Polis, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Öte yandan, M.Y.'nin şüphelilerin otomobiliyle evine geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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