Kendilerini polis olarak tanıttılar: Yaşlı çifti dolandırıp kaçtılar

Yeter Günal (68) ve eşi Seyit Sami Günal (78), Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurarak 28 Ekim günü telefonla arandıktan sonra evlerine gelen şüphelilerin "Adınız terör olaylarına karıştı" bahanesiyle kendilerini kandırdıklarını belirtti.

Dolandırıcıların, yaşlı çiftin yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde ziynet eşyası, bin 500 euro nakit para ve 645 bin 265 TL’yi havale yoluyla alarak ortadan kaybolduğu öğrenildi.

ANTALYA'DA YAKALANDILAR

Olayın ardından Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Yapılan kamera incelemeleri, telefon analizleri ve saha çalışmaları sonucunda olaya karıştıkları tespit edilen C.G. (37) ve K.E. (28) isimli şüpheliler, Antalya’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yakalanan şüpheliler, ele geçirilen suç eşyalarıyla birlikte Niksar’a getirildi.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.