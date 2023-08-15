Kendilerini polis ve savcı diye tanıtıp 28 milyon liralık vurgun yaptılar

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince, “İletişim Yoluyla Dolandırıcılık” olayları ile ilgili kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, telefon ile aradıkları vatandaşlara “kimlik ve hesap bilgilerinin terör örgütlerinin eline geçtiğini, bu bilgilerle terör örgütleri tarafından örgütsel faaliyetler içerisinde olduklarını, kendilerinin bu örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptıklarını, şayet iş birliği içinde olmazlarsa örgütsel faaliyetlerden sorumlu tutulacakları” gibi söylemlerde bulunduğu tespit edildi.



Vatandaşları korkutup verdikleri banka hesaplarına yüklü miktarda para gönderilmesini isteyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.



ANTALYA VE İSTANBUL'DA OPERASYON

B.D. ve F.O. olarak kimlikleri tespit eden şüpheliler, Antalya ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.



Şüphelilerin 7 kişiyi toplamda 28 milyon 668 bin TL dolandırdığı tespit edildi. Yapılan aramalarda da elde edilen cep telefonları ve sim kartlarına el konuldu.



Şüpheliler, yapılan işlemlerin ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.