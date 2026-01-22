Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler 16 milyon Tl'lik vurgun yaptı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, H.A.D. ve eşi N.D.'nin şikayeti üzerine kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı çeteye yönelik çalışma başlattı.

H.A.D. ve N.D.'nin ifadelerine göre şüpheliler baskı ve yönlendirmeler eşliğinde çifte nakit para, çekilen kredi bedeli, araç satışından elde edilen para ve iki dairenin satış bedeli dahil toplam 16 milyon TL'nin bir kısmını elden, bir kısmını ise çeşitli hesaplar üzerinden transfer ettirdi.

Olayın üzerine yapılan araştırmada olayın; "atıcı", "eldenci" ve "hesapçı" olarak görev yaptığı belirlenen 14 şüpheli tarafından gerçekleştirildiği ve şüphelilerden ikisinin başka suçlardan cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

Antalya merkezli 7 ilde ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 12 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 12 cep telefonu ve sim kartlara el konuldu.

Şüphelilerin hesaplarına gönderilen 821 bin 560 TL'ye de bloke konuldu.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.