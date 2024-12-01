Kendilerini Savcı ve polis olarak tanıttılar: İki kişiyi 8 milyon lira dolandırdılar

Ankara'da tuzağa düşürdükleri S.U. ve S.Ö.'ye kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, isimlerinin terör soruşturmalarında geçtiğini söyleyerek kandırdıkları mağdurlardan para istedi.



“Kurye” ismini verdikleri şahıslar aracılığıyla parayı elden teslim alan dolandırıcıların kullandıkları yöntemle toplam 8 milyon liralık vurgun yaptığı öğrenildi.



İhbarlar üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kullandığı otomobili tespit ederek takibe aldı. Şüphelilerin Ankara dışına çıkacağının belirlenmesi üzerine şehrin çıkış noktalarına ekipler yerleştirildi. Ankara-Niğde karayolu istikametinde yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araçta yapılan aramada ise 175 bin dolar ve 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.



ÇAĞRI MERKEZİ GİBİ FAALİYET YÜRÜTTÜKLERİ ORTAYA ÇIKTI



Zanlıların dolandırmaya çalıştıkları kişileri arayarak kendilerine operasyon yapılacağını, başta FETÖ olmak üzere isimlerinin terör örgütü soruşturmalarında geçtiğini, banka hesaplarına terör örgütleri tarafından el konulduğunu, kimlik çıkarıldığını ve adlarına hesaplar açıldığını söyleyerek korkuttukları öğrenildi.