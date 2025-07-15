Kendine serum taktığı iddiası: Edirne'de genç hemşirenin acı ölümü

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'nde görevli hemşire Özgür Yaylagül Gökçe, nöbet sırasında hayatını kaybetti. Gökçe'nin kalp krizi geçirdiği üzerinde durulurken, kendine serum taktığı iddia edildi.

Kendine serum taktığı iddiası: Edirne'de genç hemşirenin acı ölümü

'de iki yıllık 23 yaşındaki Özgür Yaylagül Gökçe, dün 16.30 sıralarında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ndeki mesaisine geldi.

Sabaha kadar sürecek nöbet öncesinde annesiyle birlikte mesaisine gelen Gökçe, annesini uğurladıktan sonra görevine başladı.

KENDİNE SERUM TAKTIĞI İDDİASI

Gece saatlerinde halsizlik hisseden genç hemşire, ofisinde dinlenmeye çekildi.

Tip-2 diyabet hastası olduğu öğrenilen genç hemşire Gökçe'nin, kendine serum taktığı iddia edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sabah saat 07.00 civarında kendisinden haber alınamaması üzerine odasına giren mesai arkadaşları, Gökçe'yi hareketsiz şekilde buldu.

İlk müdahaleyi yapan sağlık çalışanları, yaklaşık 1,5 saat süren tüm çabalara rağmen genç hemşireyi hayata döndüremedi.

Kendine serum taktığı iddiası: Edirne'de genç hemşirenin acı ölümü - 1 Gökçe'nin hayatını kaybettiğini öğrenen arkadaşları

KALP KRİZİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Öte yandan ilk incelemelere göre Gökçe'nin kalp krizi geçirdiği üzerinde durulurken, kesin sebebinin yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacağı bildirildi.

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