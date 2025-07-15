Kendine serum taktığı iddiası: Edirne'de genç hemşirenin acı ölümü
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'nde görevli hemşire Özgür Yaylagül Gökçe, nöbet sırasında hayatını kaybetti. Gökçe'nin kalp krizi geçirdiği üzerinde durulurken, kendine serum taktığı iddia edildi.
Edirne'de iki yıllık hemşire 23 yaşındaki Özgür Yaylagül Gökçe, dün 16.30 sıralarında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ndeki mesaisine geldi.
Sabaha kadar sürecek nöbet öncesinde annesiyle birlikte mesaisine gelen Gökçe, annesini uğurladıktan sonra görevine başladı.
KENDİNE SERUM TAKTIĞI İDDİASI
Gece saatlerinde halsizlik hisseden genç hemşire, ofisinde dinlenmeye çekildi.
Tip-2 diyabet hastası olduğu öğrenilen genç hemşire Gökçe'nin, kendine serum taktığı iddia edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sabah saat 07.00 civarında kendisinden haber alınamaması üzerine odasına giren mesai arkadaşları, Gökçe'yi hareketsiz şekilde buldu.
İlk müdahaleyi yapan sağlık çalışanları, yaklaşık 1,5 saat süren tüm çabalara rağmen genç hemşireyi hayata döndüremedi.
KALP KRİZİ ÜZERİNDE DURULUYOR
Öte yandan ilk incelemelere göre Gökçe'nin kalp krizi geçirdiği üzerinde durulurken, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacağı bildirildi.
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