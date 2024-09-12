Kendini başsavcı olarak tanıtan dolandırıcıların oyunu "bankaya takıldı"

Kocaeli'de telefonda kendisini başsavcı olarak tanıtan ve vatandaşları dolandıran şahıs, kendi özel hesabını kullanınca bankanın uyarması sonucu yakalandı.

Kendini başsavcı olarak tanıtan dolandırıcıların oyunu "bankaya takıldı"

Gölcük'te 22 Haziran tarihinde aradıkları vatandaşa kendilerini cumhuriyet başsavcısı olarak tanıtan dolandırıcıların yanlış yönlendirmesi sonucu, bir vatandaş F.Ö. isimli şüphelinin özel banka hesabına 200 bin TL havale etti.

Havale işlemini şüpheli gören banka durumu polise bildirirken, emniyet dolandırıcı şahıs hakkında takip başlattı. Şüpheli F.Ö. 10 Eylül tarihinde İstanbul'da Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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