Kendini polis olarak tanıtan dolandırıcılara darbe

Kocaeli'de bir kişiye telefonda kendisini polis olarak tanıtıp para istediği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kendini polis olarak tanıtan dolandırıcılara darbe

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün Gebze ilçesinde bir vatandaş, kendisini telefonda polis olarak tanıtan kişinin para istemesi üzerine durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli A.K'yi müştekinin evine geldiği sırada yakaladı.

Emniyetteki işlemleri sırasında zanlının "nitelikli " suçundan 3 kaydının bulunduğu belirlendi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli A.K, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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