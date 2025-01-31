Kendini polis olarak tanıtıp 132 bin lira dolandırdı

Bingöl’de kendisini polis olarak tanıttığı kişinin 132 bin 900 lirasını dolandıran şüpheli, Tekirdağ’da yakalandı. Şahıs, getirildiği Bingöl'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kendini polis olarak tanıtıp 132 bin lira dolandırdı

Edinilen bilgiye göre, 'de kendisini polis olarak tanıtan şahıs, bir vatandaşın 132 bin 900 lirasını dolandırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli, düzenlenen operasyonla Tekirdağ’da yakalandı. Bingöl’e getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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