Kendini polis olarak tanıtıp 2 milyon lira dolandırdı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka, Konak ve Buca ilçelerinde 8-11 Kasım arasında 4 kişiyi dolandırdığı öne sürülen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.



Olay yerleri ve çevrelerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin kimliğini tespit etti.



Ekipler, zanlı K.A'yı Muğla'da yakaladı.



Gözaltına alınan zanlının, kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak telefonla aradığı 4 kişiden 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası ile parayı, mağdurların adresinden alarak uzaklaştığı belirlendi.



Güvenlik kamerası görüntülerinde ise şapka ve güneş gözlüğü takan şüphelinin telefonla konuşarak mağdurların adresine gittikleri görülüyor.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.