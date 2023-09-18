Kendisi hakkındaki paylaşımı silmeyen arkadaşını öldürdü

Gaziantep’te sosyal medya paylaşımı tartışması cinayetle bitti.



Olay, dün gece geç saatlerde Şehitkamil ilçesi Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi.



İddiaya göre, 17 yaşındaki yabancı uyruklu İbrahim A., sosyal medyada kendisi hakkında bir paylaşım yapan arkadaşı Muhammed Şeyh Ahmed’i (17) uyararak paylaşımı silmesini istedi.



Ahmed’in bu talebe olumsuz cevap vermesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı.



İbrahim A., tartışma sırasında arkadaşı Muhammed Şeyh Ahmed’i kalbinden bıçakladı.

Ağır yaralanan 17 yaşındaki yabancı uyruklu genç, olay yerinde yaşamını yitirdi.



Muhammed Şeyh Ahmed’in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.