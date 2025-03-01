Kendisi reddeden kadına kezzapla saldırdı iki gözünü kör etti

Avcılar'da 60 yaşındaki bir şüpheli, kendisinden 16 yaş küçük kadın tarafından reddedilince yüzüne kezzap attı.

Yeşilkent Mahallesi'nde, 19 Mart 2024'te sokakta yürüyen Ş.S'nin (44) yüzüne kezzap döken şahıs olay yerinden kaçtı.



Kadının şikayeti üzerine inceleme başlatan polis, olay yeri ve çevresindeki birçok güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.



Hastaneye götürülen kadının iki gözünün kör olduğu belirlenirken vücudunda ciddi yanıklar olduğu öğrenildi.

YAKALANDI



En son Düzce'de görülen Ş.K. burada yakalanarak İstanbul'a getirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

