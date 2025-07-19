Kendisinden haber alınamayan adam ölü bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, kendisinden haber alamayan komşuları tarafından evinde ölü bulundu.

Kendisinden haber alınamayan adam ölü bulundu

İlçeye bağlı Yeni Mahalle 3531 sokakta meydana gelen olayda M.A.'dan (40) haber alamayan komşuları kapıyı kırıp içeri girdi.

M.A.'yı hareketsiz bulan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde M.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından M.A.'nın cansız bedeni, kesin sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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