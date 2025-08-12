Kendisinden haber alınamayan kişi, dükkanında ölü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kendisinden haber alınamayan Berat Demirtaş, çalıştırdığı çay ocağında ölü bulundu.

Kendisinden haber alınamayan kişi, dükkanında ölü bulundu

İnegöl'deki olay, saat 21.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Egemen Sokak’ta bulunan çay ocağında meydana geldi.

Kendisinden önceki günden bu yana haber alınamayan Berat Demirtaş’ın (40) ailesi, iş yerine gitti. Çay ocağının kapısının kilitli olduğunu gören aile polise haber verdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin kapıyı kırarak açmasının ardından çay ocağına giren polis ve sağlık ekipleri Demirtaş’ı hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Berat Demirtaş’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Berat Demirtaş’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...