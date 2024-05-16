Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu

Cevizli Mahallesi Bağımsızlık Caddesi'ndeki 4 katlı binanın bodrumundan gelen kötü koku üzerine bina sakinleri bodrum kata indi. Buradaki su kuyusunda bir erkek cesedi olduğunu fark eden apartman sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve Maltepe Belediyesi ekipleri sevk edildi.



Polisin bodrum kattaki incelemesinin ardından cesedin, 5 gündür kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Mustafa Kal'a (70) ait olduğu belirlendi.



Cesedin kuyudan çıkarılması için itfaiye ve belediye ekipleri bodrum kata indi. Çalışmaların ardından kuyudan çıkarılan Kal'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.