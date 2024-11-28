Kendisine bıçak çeken oğlunu silahla vurdu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir baba, kendisine bıçak çekip saldırdığı iddia edilen oğlunu silahla vurarak yaraladı.



Olay, Nusratiye Mahallesi Atilla Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre baba A.O. ile oğlu Y.O. arasında tartışma çıktı. Baba A.O, kendisine bıçak çekip, saldırmaya kalkıştığını iddia ettiği oğluna silahla ateş etti. Kasık bölgesinden yaralanan Y.O. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Baba gözaltına alındı.