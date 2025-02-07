Kendisine borcu olan arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Olay, 5 Şubat Çarşamba günü saat 06.00 sıralarında Konak ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, telefonculuk yaptığı öğrenilen Abdurrahman Bozkurt (30) ile arkadaşı Hakkı K. (31) arasında sokak ortasında tartışma yaşandı. Gerginliğin artması üzerine çıkan kavgada Hakkı K., arkadaşını bıçakla yaralayarak kaçtı.

Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ağır yaralandığı belirlenen Abdurrahman Bozkurt, kaldırıldığı İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Bozkurt'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.