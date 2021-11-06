Kendisine havlayan köpeğe öfkelenip ateş açtı: 3 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kendisine havlayan köpeğe ateş açan kişinin tüfeğinden çıkan saçmalar 3 kişiyi yaraldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Yahşi Mahallesi Yahşi Plajında meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu ileri sürülen Mustafa E., motosikletiyle seyir halindeyken sokaktaki bir köpek kendine havladı. Öfkelenen Mustafa E., eve gidip av tüfeğini alarak tekrar olay yerine geldi.



Mustafa E.'nin köpeklerin üzerine 3 el ateş açması sonucu olayda, 1 köpek yaralanırken, o sırada kafede oturan ve saçmaların isabet ettiği F.C., A.M.A., G.E. isimli üç kadın hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olayda hafif şekilde yaralanan 3 kadın sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılırken, veterinerde tedaviye alınan 'Kartal' isimli köpeğin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli Mustafa E. gözaltına polis ekiplerince gözaltına alındı.



Olaya tanık olan Asuman Beyderoğlu, "Sahilde otururken, köpeğin yaralandığını gördük. O sırada olay yerinden geçen 3 kadın saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Köpeği veterinere götürdüler. Umarım o şahıs gereken cezayı alır, bu çağ dışı bir şey" dedi.