Kendisine korna çalanları ölümle tehdit etti. Saldırgan sürücü tutuklandı

Dün saat 17.00 sıralarında Pursaklar ilçesinde Z.K. isimli şahıs, iddiaya göre kendisine korna çaldığı için sinirlenerek aracıyla seyir halindeki sürücünün önünü kesti.



Sürücüyü tehdit ederek aracından inmesini isteyen Z.K., araçta bulunan kişilerin üzerine yürüdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.



Yapılan çalışma sonucunda Z.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.K., Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.