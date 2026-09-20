Kendisine korna çalanları ölümle tehdit etti. Saldırgan sürücü tutuklandı
20.09.2026 23:20
Son Güncelleme: 20.09.2026 23:52
Ankara'da bir sürücü trafikte korna çalanları tehdit etti.
Ankara'da, kendisine korna çalan sürücüye sinirlenip, önünü kesen ve araçtan indikten sonra tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Z.K., tutuklandı.
Dün saat 17.00 sıralarında Pursaklar ilçesinde Z.K. isimli şahıs, iddiaya göre kendisine korna çaldığı için sinirlenerek aracıyla seyir halindeki sürücünün önünü kesti.
Sürücüyü tehdit ederek aracından inmesini isteyen Z.K., araçta bulunan kişilerin üzerine yürüdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışma sonucunda Z.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.K., Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.