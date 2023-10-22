Kendisine küfreden kocasını bıçakladı: İhbarda bulunup teslim oldu

Olay, dün saat 00.30 sıralarında Yenice Mahallesi, Demirsoy Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Gönül D. ile eşi Birol D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Gönül D., tartışma sırasında kendisine küfreden kocasını mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla bacağından yaraladı. Birol D. kanlar içinde kalırken, Gönül D. ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, kendisini ihbar etti.

