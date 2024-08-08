Kendisine sigara vermeyenleri bıçakladı: 4 yaralı

Kocaeli'de sigara isteyen kişinin talebini geri çeviren şahıs, aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Saldırgan, olay yerinden kaçarken 3 kişiyi daha bıçakladı.

Kendisine sigara vermeyenleri bıçakladı: 4 yaralı

'nin İzmit ilçesinde kimliği belirlenemeyen bir şahıs yolda yürüyen bir kişiden istedi.

Kendisine sigara vermeyen kişiyi yanında bulunan bıçakla yaralan şüpheli, olay yerinden hızla uzaklaştı. Kent meydanına doğru kaçan şahıs, önüne çıkan E.B., S.Y. ve ismi belirlenemeyen bir kişiyi daha bıçaklayarak olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Olayı gören vatandaşlar, durumu Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınırken, polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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