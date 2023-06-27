Kendisini araca kilitledi: Tır sürücüsü polise zor anlar yaşattı

Ekiplerin konuşması sonrasında tırdan inmeyen sürücü, itfaiye ekiplerinin kapıyı açmak amaçlı yaptıkları müdahale sonrasında araçtan inerek teslim oldu. Yapılan alkol kontrolünde 1.34 promil alkolü çıkan sürücü ekiplerce gözaltına alınırken ehliyetine de 8 ay el konulduğu öğrenildi. Ayrıca yüksek alkol nedeniyle kendisini kaybeden sürücü, kendisini çeken muhabirlere de hakaretlerde bulundu.