Kendisini arayan telefon dolandırıcısını ''inanmış'' gibi yaparak kandırdı

Batman’da bir kamu kurumunda çalışan Rabih Yüksel’i telefonla arayan bir kişi, banka hesabındaki 400 doların bir firmaya gönderildiğini belirterek, işlemin iptali için mobil bankacılık şifresini girmesini istedi.



Dolar hesabı olmayan ve yıllardır belirtilen bankadaki hesabını kullanmayan Yüksel, dolandırılmaya çalışıldığını anladı.



Bunun üzerine yanındaki arkadaşının cep telefonundan konuşmaları kaydetmeye başladı. Yüksel, kendisini arayan kadına ‘inanmış’ gibi davranarak yönlendirmelerine uydu.



Yüksel, en son işlem için kendisinden istenen mobil bankacılık şifresini 2 kez yanlış girdi.



Şifreyi doğru girmediği takdirde 400 dolarının gideceğini tekrar belirterek Yüksel’i doğru şifre girmesi konusunda uyaran kadına, kendisini dolandırmaya çalıştıklarını anladığını söyledi. Bunun üzerine kadın telefonu kapattı.

''PANİK OLMUŞ GİBİ DAVRANDIM''

Kendisini arayan kadının bahsettiği banka hesabının yıllardır pasif olduğunu ve dolar hesabı da olmadığını kaydeden Yüksel, “Kadın, benden 400 doların çekildiğini ama telefon bankacılığı şifremi girerek bunu iade edilebileceğini ve bu yapılan yanlışın da düzeltilebileceğini söyledi. Ben panik olmuş gibi davrandım. Karşımdaki insanı buna inandırmak istedim. Sonucunun nereye gideceğini merak ediyordum.'' ifadelerini kullandı.

Panik olmuş gibi davranarak kadının tüm yönergelerini takip ettiğini ancak mobil bankacılık şifresini bilerek yanlış girdiğini belirten Yüksel, kadının yanlış tuşlama yaptığını söylemesinin ardından, ''Şu anda ben sizi kayıt altına alıyorum. Devletimiz, ‘Ben hakimim, savcıyım, polisim, banka görevlisiyim telefonlarına inanmayın, itibar etmeyin.' diyor. Siz de bu şekilde buna düşecek insanları arıyorsunuz ve o garibanların 3-5 kuruşunu alıyorsunuz.'' diye cevap verdi. Dolandırıcı olduğu anlaşıldıktan sonra kadın aramayı sonlandırdı.

Rabih Yüksel bu şekilde gelen aramalara itibar edilmemesi ve bilinçli olunması gerektiği konusunda vatandaşları uyarıyor.