Kendisini doktora götürmek isteyen babasını bıçakladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle kendisini doktora götürmek isteyen babası Talat K.'yı bıçaklayarak yaralayan oğlu tutuklandı.

Kendisini doktora götürmek isteyen babasını bıçakladı

Kırsal Tahtaköprü Mahallesi'nde Talat K., iddiaya göre psikolojik tedavi gören oğlu Kadir K.'nın durumu ağırlaşınca hastaneye götürmek istedi.

Hastaneye gitmek istemeyen Kadir K. ile babası arasında tartışma çıktı. Kadir K., kendisini doktora gitmek için ikna etmeye çalışan babasını mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla yaraladı.

Talat K. karnına aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, oğlu evden kaçtı.

Kendisini doktora götürmek isteyen babasını bıçakladı - 1

SİNİRLENDİĞİ İÇİN BIÇAKLAMIŞ

Komşuları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'nde götürülen Talat K., tedavisinin ardından taburcu edilirken, kaçan oğlu dün evlerine 10 kilometre mesafedeki Eski Karacakaya Mahallesi'nde jandarma ekiplerince yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kadir K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kadir K.'nın ifadesinde, "Beni hastaneye götürmek için ısrar edince sinirlendim ve bıçakladım" dediği belirtildi.

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