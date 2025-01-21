Kendisini doktora götürmek isteyen babasını bıçakladı

Kırsal Tahtaköprü Mahallesi'nde Talat K., iddiaya göre psikolojik tedavi gören oğlu Kadir K.'nın durumu ağırlaşınca hastaneye götürmek istedi.



Hastaneye gitmek istemeyen Kadir K. ile babası arasında tartışma çıktı. Kadir K., kendisini doktora gitmek için ikna etmeye çalışan babasını mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla yaraladı.

Talat K. karnına aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, oğlu evden kaçtı.