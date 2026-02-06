Kendisini enkazdan kurtaran Boşnak ekibiyle Saraybosna buluştu

“HİSSETTİĞİMİZ DUYGU TARİF EDİLEMİZDİ”

Kılınç'ı enkazdan kurtaran ekipte yer alan Haris Haris Dzananovic de birinin hayatını kurtarmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu söyledi.

Deprem bölgesine ulaştıkları ilk gün birini enkazdan kurtardıklarını ve bunun da kendilerine moral verdiğini aktaran Dzananovic, "Murat'ın sesini duyduğumuzda ve iki kişinin daha hayatta olduğunu anladığımızda hissettiğimiz duygu gerçekten tarif edilemezdi" ifadesini kullandı.

Dzananovic, bir Türk arama kurtarma görevlisinin yanlarına gelip, üzerlerindeki Bosna Hersek armasını görünce özellikle teşekkür ettiğini de belirtti.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı arama kurtarma ekibinden Ali Uygur ise Bosna Hersek'teki ekiplere çok fazla eğitim verdiklerini ifade etti.



Bosna Hersek'teki ekibe eğitim verirken, kendi ülkelerindeki afetlere karşı hizmet versinler diye düşündüklerini belirten Uygur, "Enkaz başındayken, Bosna ekibi geldi yanımızda, gözlerimize inanamadık, çok sevindik. Onların bize moral ve motivasyon açısından faydaları oldu" dedi.